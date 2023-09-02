中颱海葵來勢洶洶，屏縣府2日下午2時30分將災害應變中心提升為一級，縣長周春米要求相關單位今天完成7鄉、21村等易成孤島地區內的洗腎患者、孕婦、慢性病患者預防性撤離，土石流潛勢溪流地區保全戶則於3日中午前完成。

據中央氣象局資料顯示，中颱海葵目前在鵝鑾鼻東方海面，向西轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入台灣東半部海面，對花蓮、臺東、南投、雲林以南地區及恆春半島將構成威脅。

對此，周春米也立即至屏縣府災害應變中心坐鎮指揮，她指出，氣象局發布海葵颱風海上陸上警報，將是4年來首次登陸台灣的颱風，陸上警戒範圍包含屏東縣，因此提升災害應變中心為一級開設，相關的緊急應變措施包括部署足夠的抽水機隨時彈性調度，並透過監控系統即時快速掌握正確水情。

此外，周春米也要求針對相關預警的道路橋梁，透過各種宣傳管道提早加強警示，而沿海航線也都已經停止，並針對7鄉、21村等易成孤島地區內的洗腎患者、孕婦、慢性病患者預防性撤離，土石流潛勢溪流地區保全戶則於3日中午前完成。

屏東災害應變中心表示，颱風暴風圈接觸陸地時間可能在3日清晨5點左右，暴風圈也會開始影響屏東，3日（周日）、4日（周一）影響最劇烈，各地都要留意強風豪雨發生，加上預估海葵颱風滯留時間長，降雨可能延長，請民眾務必做好防颱準備，不要靠近海邊和山區，沿海低窪地區更須留意海水倒灌及積淹水。