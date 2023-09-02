有「日本第一Coser」稱號的Enako（えなこ），外型甜美可愛，154公分的嬌小身材下，有著傲人E級上圍，除了活躍Cosplay圈，她還跨足聲優、寫真、歌手、模特、網紅等領域，受到不少粉絲追捧，近日她上節目透露自己手遊課金1年就花500萬日圓（約新台幣105萬元），驚人金額引起熱議。

據日媒《J-CAST News》報導，Enako近日參加綜藝節目《上田和女人們發牢騷的夜晚（上田と女が吠える夜）》，並以「漫不經心的女人」作為代表出演，透露自己比較能專注單一事物，目前唯一愛好就是玩遊戲。

Enako也說到自己固定會在手遊上課金，每年都會花大約500萬日圓。其實，她過去就曾透露課金的原因，表示一開始玩遊戲沒花太多錢，雖然遊戲大多是免費的，但她了解到開發和維持營運的成本很高，認為可以付一點「感謝費」支持，讓它們能繼續提供優質遊戲。

而Enako今年4月也曾在其他節目公布年收入，1年能賺到約1億日圓（約新台幣2100萬元），讓在場藝人都震驚，羨慕表示「妳賺到的錢真的太驚人啦」。不過Enako也透露自己性格是對吃不講究，面對生活也秉持「活在當下」的態度，珍惜眼前的每一刻。