統一獅本周在台南主場舉辦「中華一番！」主題日，球團十分用心找來各個廠商還原漫畫中的著名美食，讓球迷大讚還原度極高，作者小川悅司首次造訪府城，吃到了鱔魚料理，他認為，或許這會成為之後創作的靈感之一。

小川悅司過去曾5度來台，但都只在台北，這次是他首次來到台南，也品嚐了不少台南小吃，今天賽前還擔任「麵的大風暴」創意料理大賽評審，看到自己的作品深受台灣人喜歡，尤其這次與獅隊聯名主題日還原度極高，讓他十分感動。

今天小川悅司還擔任開球嘉賓，首次開球的他坦言，本來還擔心無法從投手球投到本壘，好在最後成功把球投進「黑羽樓」陳重羽的手套中，「覺得還不錯，給自己60分。」

而在開球前，小川悅司先將左手臂上綁在特級廚師徽章上的布條拉掉，獲得不少迴響，「5年前有來台北參加簽名會，當時我也有這樣做，台下的人都很開心，所以想說今天也可以試試看。」

這次獅隊推出「中華一番！」主題日，在消息一出時就在球迷間造成轟動，周邊商品、攤商美食也都熱賣，球團表示，這次營業額應該有破500萬。

日本知名漫畫「中華一番！」作者小川悅司為統一獅開球。（毛琬婷攝）

日本知名漫畫「中華一番！」作者小川悅司（右二）為統一獅開球，捕手由陳重羽擔任（左二）。（毛琬婷攝）