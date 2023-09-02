北市士林區公所將於9月3日14時至16時，在台北市士林區公民會館舉辦「新移民通譯民防研習班」，帶領22位新移民通譯朋友建立正確防災觀念，北市士林區長洪進達表示，首次開辦的新移民通譯民防研習班，將透過課程教導新移民提升災害發生時危機處理能力。

士林區公所表示，全球化時代來臨，人口快速流動，不同族群、文化間的交流已是常態；近年來，國內更有為數相當的移民者加入台灣這個大家庭，面對多元文化的族群，建立溫暖真誠接納的環境是台灣社會的責任。

北市士林區長洪進達表示，首次開辦的新移民通譯民防研習班，將教導新移民通譯朋友建立正確防災觀念與應變，提升災害發生時危機處理能力，適時協助新移民家庭及移工，能在日常生活周遭容易致災的環境中應變，給予更多精神支持或提供諮詢。

士林區公所也說，本次將針對新移民朋友的需求，持續邀請各領域具專業的老師，開設符合新移民生活需求的課程，透過豐富多元的課程設計，鼓勵主動參與，學習自我成長並能夠更快適應台灣環境。