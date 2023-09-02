王思佳先前因為拿愛馬仕上《女人我最大》，捲入假包疑雲，該節目因此傳出有「王思佳條款」，只要藝人帶包包上節目，都會先找專家鑑定，主持人藍心湄今（2日）出席「娛樂TALK台灣電視娛樂史」娛樂論壇，受訪時否認此事：「沒有沒有沒有，誰會去懷疑人家的包包，想都沒想到，不可能，我沒有聽說。」坦言看到王思佳新聞時感到很訝異。

藍心湄說仍歡迎王思佳來上《女人我最大》，「只要她願意，她現在挑節目上，我們私底下有聯絡，我要約她吃飯，她小孩確診，我們又延了。」表示2人月中會跟關穎約吃飯。

對於跟鮮肉團Ozone一起翻唱經典歌曲《你的電話》，藍心湄透露不會拍MV，當初是分開錄音，「他們時間搭不上」。藍心湄果斷說不會再開演唱會，「都這個年紀了，不要給自己壓力太大，不要太勉強，讓年輕人看笑話」，但她說不會封麥，未來僅在好友演唱會開金嗓「玩一玩」，「比如我的閨蜜陶子開演唱會，我就去扭個1、2首、露個奶啊，當然要跟美鳳姐拼了啊。」