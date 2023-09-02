民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文淡大碩士論文爆發爭議，國民黨新北市議員葉元之質疑賴清德「擺明要挺抄襲仔？你要挺到底？你要全黨護一人？」

國民黨1日揭露，民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文淡大碩士論文嚴重抄襲，相似度高達58％；何博文立刻反酸國民黨為搶救立委洪孟楷選情出奧步；賴清德昨也大讚何博文有決心。

國民黨新北市議員葉元之2日在《新聞大白話》直言，這是有嘴說別人、沒嘴說自己，不要再狡辯了！光看結論，11頁就有10頁一樣？「我覺得就道歉」，因為他之前一直罵別人，「你好意思？」，「我很少說別人頭髮少，因為我自己頭髮不多！」

葉元之也提到，賴清德昨天晚上發新聞稿挺何博文，「賴清德擺明要挺抄襲仔？你要挺到底？你要全黨護一人？你要為了何博文打破自己的學倫標準？」「賴清德想要挺的話，我們就繼續檢驗下去！」

工運人士鄭村棋認為，何博文以前檢驗別人，是這麼樣的嚴厲，現在卻說是政治鬥爭，但是他過去也是這樣鬥別人！

前台北市副市長李永萍直言，何博文不僅是賴清德提名的立委參選人，也是民進黨新北市黨部主委，這件事會影響整個新北市的立委選情。