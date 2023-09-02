農業部為因應國內缺蛋問題，大舉進口雞蛋，卻遭發現進口雞蛋貿易商之一的「超思」是1人公司，僅有代表人秦語喬且資本額只有50萬元，卻進口8814萬顆雞蛋，引發外界質疑。媒體人黃揚明直言，超思就是人頭公司，巴西進口的雞蛋剛下貨櫃就「一條龍」直送畜產會，「畜產會購買這些雞蛋是怎麼給錢的？怎麼墊付？透過什麼機構？」且農業部幫去年九月成立的小公司超思澄清有實績，代表農業部知道這家公司的底細、知道公司後面的人是誰，應該出來說清楚。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，雞蛋問題說穿了就是「人頭公司」，雞蛋從巴西坐船來台灣要花超過１個月時間，還要攝氏３度以內的冷鏈運輸，超思稱自己沒有倉儲，是因為一下貨櫃在海關檢疫完，就直送中央畜產會，「一條龍，跟畜產會都談好了，根本不需要有倉儲」，做進出口貿易竟能算的這麼準，只要雞蛋進到台灣就送過。

黃揚明也質疑，去年九月才成立的小公司，為甚麼在巴西可以有８千萬顆雞蛋的能量？「絕對不會是秦姓負責人的能力，她就是一個人頭，敢不敢公佈公司上億元的金流？」

黃揚明也點出關鍵問題，「畜產會購買這些雞蛋是怎麼給錢的？」農發基金不是說給就給，是畜產會買雞蛋賣給產地，之後再去向農業部申請基金的差額補貼。但是畜產會向超思購買雞蛋要先給貨款，「這筆錢是怎麼墊付？是透過什麼機構？」

黃揚明也指出，秦姓負責人只是人頭、並不重要，但超思有能力從巴西進口8千萬顆雞蛋，農業部還出來幫超思澄清有實績，那就表示「農業部知道這家公司的底細、知道公司後面的人是誰，農業部、畜產會要不要出來講清楚？」

農業部1日晚間澄清，超思具有雞蛋進口實績，專案進口是為了讓民眾買到平價雞蛋。據《中時》今(2日)報導，秦語喬強調，根本沒有拿到政府補助，主要是她有進口日本蛋經驗，也有管道接觸到農業大國巴西，當時台灣嚴重缺蛋，為了幫忙政府解決缺蛋問題，才成立超思公司從巴西進口雞蛋，而外界誤解超思公司是臨時成立，事實上台灣蛋荒時候，政府尋找許多貿易商協助找蛋，她們也接獲通知，她因有管道接觸農業大國巴西，基於想幫忙政府解決蛋荒問題，所以去年9月成立超思公司。