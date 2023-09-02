因應海葵颱風來襲，台北的商家在大面落地玻璃貼上膠帶，防止玻璃破裂飛散造成危險。(王英豪攝)

中度颱風海葵難以捉摸，從原先對台灣無直接影響，到從基隆北海岸的西北颱，如今變成從台東登陸的「腰斬颱」，颱風假放不放也是眾所注目。《中時新聞網》也整理最新資訊(9月3日)停班停課一覽表帶您看。

海葵目前位在鵝鑾鼻東方430公里的海面上，以每小時16公里速度，向西轉西北西前進，近中心最大風速13級風，瞬間最大風速15級風，七級風平均暴風半徑150公里，預估明(3日)從台東登陸。

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新竹縣：尚未宣布

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台中市：市長盧秀燕稍早表示今晚會做決定

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台南市：尚未宣布

高雄市：市長陳其邁表示依照最新氣象資訊決定

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台東縣：停班停課

澎湖縣：尚未宣布