中度颱風海葵難以捉摸，從原先對台灣無直接影響，到從基隆北海岸的西北颱，如今變成從台東登陸的「腰斬颱」，颱風假放不放也是眾所注目。《中時新聞網》也整理最新資訊(9月3日)停班停課一覽表帶您看。
海葵目前位在鵝鑾鼻東方430公里的海面上，以每小時16公里速度，向西轉西北西前進，近中心最大風速13級風，瞬間最大風速15級風，七級風平均暴風半徑150公里，預估明(3日)從台東登陸。
台北市：尚未宣布
新北市：尚未宣布
桃園市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
新竹市：尚未宣布
苗栗縣：尚未宣布
台中市：市長盧秀燕稍早表示今晚會做決定
彰化縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：市長陳其邁表示依照最新氣象資訊決定
屏東縣：尚未宣布
宜蘭縣：22:00宣布
花蓮縣：停班停課
台東縣：停班停課
澎湖縣：尚未宣布
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