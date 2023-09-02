柯文哲（左）與市長高虹安進場時，對於柯美蘭是否參選，都微笑不回應。（陳育賢攝）

影》柯美蘭將參選竹市立委？柯媽：會不會被罵？

下屆新竹市立委選舉，近日地方盛傳柯文哲的胞妹、醫師柯美蘭可能代表民眾黨參選，黨部副主委李國璋2日證實有此規畫，竹市立委選戰恐成四腳督之戰，藍白合也隨之破滅，柯媽今天下午參加柯文哲「新竹選哲之友會」成立大會時回應表示，「會不會被人罵？我們怕怕吶。」

2024新竹市區域立委選舉，目前確定有國民黨鄭正鈐、民進黨林志潔、時代力量邱顯智獲黨提名參選，民眾黨部分，地方近日盛傳主席柯文哲的胞妹、醫師柯美蘭有可能代表民眾黨，在自己的家鄉披掛上陣，力抗國、民、時力3黨。

民眾黨新竹黨部副主委、市議員李國璋今天也證實，黨中央與地方確實有由柯美蘭代表參選的規畫方向，地方也都樂觀其成，並認為柯美蘭是絕佳人選，不過，提名程序還要由黨中央作業並由黨中央宣布。

而民眾黨提名總統參選人柯文哲「新竹選哲之友會」今天下午舉辦成立大會，柯美蘭早早就到場支持，不過，對於是否參選一事，都回笑不予回應，也不表示意見，柯文哲與市長高虹安進場時，面對同樣問題也都微笑不回應。

柯媽則是坐在女兒柯美蘭身邊時反問媒體，「你家要出來好幾個要選，會不會被人罵？我們怕怕吶！」，而媒體轉問柯美蘭是否參選，柯媽則是在旁表示，「你有沒有要選自己講，我不知道」。