在人生的道路上，每個人都有自己的一套生存方式，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座不爭不搶，個性超佛系，認為一切順其自然就好，不會過度強求。

▍水瓶座

水瓶座嚮往自由，做事隨心所欲，他們擁有強大的內心，個性十分佛系，從來不會跟別人爭得頭破血流，因為他們深知，是自己的，誰也搶不走；不是自己的，再怎麼強求都毫無意義。

▍雙子座

雙子座不會為了追求利益而不擇手段，因為他們認為，人生在世活得開心自在最重要，沒有必要將寶貴的時間和精力放在追求物質和名利上，那只會過度消耗自己的精氣神，不如好好享受人生。

▍雙魚座

雙魚座個性單純，沒有什麼壞心思，就跟孩子一樣有著潔淨純粹的靈魂，從未被社會的大染缸所汙染。雙魚認為，只要不忘初心、不執著任何事物，就能無憂無慮地過日子，甚至收獲更多地幸福。

▍射手座

射手座天性佛系、嚮往自由，不喜歡受到控制和約束，如果有人對他們指手畫腳，會讓他們瞬間爆氣。射手做事隨心所欲，不會有過分執著的心態，他們認為只要盡力去做，不要留下遺憾就好，這樣隨遇而安的生活態度，讓他們的心靈更加富足。