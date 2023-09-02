台東縣災害應變中心今天下午一級開設。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

颱風海葵逼近，台東各機關及民眾嚴陣以待，今天雖然適逢周休假期，綠島大街上人煙稀少，而綠島柴口有間餐廳位處受風面，業者乾脆用吊帶將鐵皮屋捆起來固定。台東縣災害應變中心今天下午一級開設，縣長饒慶鈴到場特別提醒偏鄉地區易成孤島，呼籲及早因應。

今年編號第11號的颱風海葵持續增強，預計3日從東部登陸。為瞭解災害應變中心各單位與各鄉鎮市對於颱風的相關防範應變工作，饒慶鈴今天下午視察應變中心主持第1次工作會報，並與各鄉鎮市長進行視訊，她提醒包括海端鄉利稻及霧鹿村、達仁鄉台坂及土板村、大武鄉大竹及大武村、延平鄉鸞山及紅葉村、金峰鄉嘉蘭及壢坵村、長濱鄉三間村等必須及早因應準備，包括糧食、油電等物資的盤點工作。

台東氣象站表示，颱風路徑看起來有偏南現象，對台東影響增高，台東縣府呼籲做好排水溝區疏濬、搶修搶險開口契約廠商隨時待命，完善防災準備工作，減低災害損失，希望各鄉鎮市公掌握所有任何狀況及需求，能夠立即向應變中心回報，並請求支援，對於土石流潛勢區域、保全戶或慢性病例如需洗腎鄉親，請與各鄉鎮市衛生所連繫盡速撤離。台東縣災害應變中心公告（http://59.125.241.181/dspost/）