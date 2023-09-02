禾浩辰今出席飲料店一日店長活動。（檸檬大叔提供）

禾浩辰今（2）日出席飲料品牌一日店長活動，他日前被周刊拍到和「毛弟」前女友吳品潔疑似同居，雙方經紀人都說2人是發展中的朋友，被外界視為認愛。禾浩辰今害羞說：「其實戀情才剛萌芽就被媒體拍到了，連身邊的朋友都嚇一跳。」2人目前交往近2個月，會有閃婚計畫？「不會閃婚，如果很穩定就有可能計畫。」

禾浩辰跟吳品潔曾在2019年合作《你有念大學嗎？》，只不過當時各自有對象，被問到成為戀人的契機，他說拍完戲後大家還是會互動，不算斷聯，吳品潔知道他熱愛潛水，替朋友請教教練相關問題，2人熱絡聊天後，他漸漸發現女方的迷人之處，問及女友3個優點，他甜說：「很溫柔、樂觀、相處很自在。」

會擔心戀情見光死？禾浩辰其實有想過，他表示和女友都是處女座，對戀情很低調，「本來想說能藏多久就多久，但被拍到其實也沒有同框，我們還是正常發展。」他曾在節目上自爆一夜情，讓經紀人汗顏，女友卻覺得他很可愛，他的過往戀情吳品潔也全都知道，只是她看節目當下，也捏了一把冷汗，不過熱戀中的2人，感情絲毫不受影響，「她是我的忠實粉絲，她看我有愛的濾鏡。」