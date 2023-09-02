彰化警分局在139線執行取締超速等違規的勤務。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化縣道139線今天熱鬧滾滾，除全國重機大會師活動的車潮，也有不少車友在假日出遊，結果傳出1名年輕女子在鄰近139線死亡彎道的路段遭蜂螫咬胸口的事件，幸經送醫急救後，並無生命危險。

彰化警分局警力今天在彰139線8至9公里路段執行取締超速等違規的勤務時，突然有1名男子帶著其女友求救表示，他騎乘山葉R7的仿賽車搭載女友上山兜風，行經該地時，女友突遭1隻黑色大蜂螫咬胸口，頓時感到身體不適。

彰化縣消防局派員到場，發現該名25歲女子被1隻黑色的大型蜂類螫咬到胸口，未留下蜂針，該女雖意識清楚，但呼吸急促、冒冷汗，且感到身體不適。

救護人員檢傷後，詢問得知該名女子無過敏等病史後，現場給予該女注射腎上腺素等處置後，將其送往彰化基督教醫院急救後，並無大礙。

動畫短片「山道猴子的一生」暴紅後，139線等山區道路又受到關注，彰化縣長王惠美提醒大家，彰化139縣道風景很漂亮，但千萬不要來「梗梗梗」，不要將139縣道塑造成壓車飆車的地方，置自己的生命於危險，歡迎各地車友騎著愛車蒞臨彰化，以車會友。