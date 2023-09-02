花蓮縣政府客家事務處今年首次在義民祭活動中，在吉安鄉七腳川溪安排放水燈儀式。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府客家事務處今年首次在義民祭活動中，在吉安鄉七腳川溪安排放水燈儀式。（羅亦晽攝）

花蓮縣客家人口數約佔全縣人口1／3，隨客庄傳統節慶義民節到來，縣府客家事務處今年首次安排放水燈儀式，且響應環保，利用可溶解的魚飼料製成心燈蓮花座，所幸今天天氣未受颱風影響，眾人在吉安鄉七腳川溪旁，一個個將乘載祈福意念的蓮花座放置水中，讓其隨水流漂往大海。

義民節祭典是客庄傳統節慶之一，也是國家重要民俗的客家祭典儀式，縣府為讓縣內的客家族群能在重要節日齊聚向義民爺祭祀祈福，迄今已連續10年辦理義民祭文化活動，讓客家文化持續傳揚。

特別的是，客家處今年在義民祭文化活動中，首次加入傳統祭典中的放水燈儀式，安排今天傍晚在七腳川溪舉辦，雖然海葵颱風來勢洶洶，但花蓮卻沒有下雨且氣候舒適，因此，眾人在客家處長潘乾鑑、副議長徐雪玉等人的帶領下，一個個點燃蓮花座並緩緩地放在水中，讓它隨著水流流往大海。

潘乾鑑指出，祭祀祈福同時也要兼顧環境衛生與環保，因此此次的心燈蓮花座特以具溶解性的魚飼料製成。

此外，潘乾鑑也提到，義民爺是客家鄉親的重要信仰，因此今年義民祭增加許多創新元素，希望讓更多人看見客家文化的不同面向，除有傳統的挑擔、五獻禮及精彩陣頭表演，更安排作文比賽，讓穴子在寫作過程中認識客家歷史傳統，讓文化得以向下扎根。