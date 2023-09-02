農業部年初委託官股公司與貿易商進口雞蛋，卻傳出得標進口8800萬顆雞蛋的超思資本額僅50萬元，負責人秦語喬竟只出資1千元。前立委郭正亮質疑，這家公司竟然買6成，超過台農發、中央畜產會，政府單位買蛋的本事，竟比一家資本額50萬的公司還差。讓他不禁質疑，50萬的公司是不是只是人頭，有人來負責墊款。

針對資本額僅50萬元，卻能進口8800萬顆雞蛋，郭正亮今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這會讓你聯想到去年快篩小吃店，他質疑這個標案一定沒有設置任何財務門檻，所以沒有資本額限制，通通沒有要求提出財務保證。反正你就是去拿貨回來，就給你補助款。

郭正亮表示，問題是，怎麼會放心讓這樣的公司去得標？他質疑已經有很多人把錢準備好了。50萬元怎麼可能去買8800萬顆蛋，它要跟巴西聯絡，然後總要有些預備金墊款，那這個錢從哪裡來？因此，給人家的感覺就是，50萬的公司，是不是只是人頭？有人來負責墊款。

郭正亮更點出，令人不可思議的是，這家公司竟然買6成，超過台農發、中央畜產會，難道不覺得非常離譜嗎？台農發、中央畜產會都是政府單位，結果買蛋的本事，還比一家資本額50萬的公司還差。這家公司該位女士的先生以前是做蛋的生意，而且排名也蠻前面，但他們熟悉這些人脈，不代表有這麼大的錢來做這些生意。

郭正亮接著指出，給人的感覺好像有一些安排，農業部也不說明，直接貼一個臉書稱「你再亂講我就告你」，真可怕，這就是陳吉仲的品質，看來賴清德的民調又被陳吉仲害到了。賴清德的民調最近從42.5％掉到35.9％，就是他的背後靈太強大了。他訪美的效應，就被現有的蔡英文政府給他拖垮。

農業部1日晚間則澄清，超思具有雞蛋進口實績，專案進口是為了讓民眾買到平價雞蛋。