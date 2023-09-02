世界上的人形形色色，有些人態度強硬，說一不二，若跟他們對著幹，從來沒什麼好下場。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男，個性吃軟不吃硬，面對威脅絕不低頭，只能哄不能兇，否則一定會強力反擊，甚至加倍奉還。

▍獅子男

獅子男天生具有王者氣息，不僅領導力出眾、自信心爆棚，自尊也很高。他們喜歡將一切掌控在自己手裡，更樂於接受別人的讚美和鼓勵，千萬別以為獅子男面對威脅就會屈服，相反的這只會徹底惹怒他們，導致彼此關係漸行漸遠。

▍天蠍男

天蠍男具有堅定的意志力和敏銳的洞察力，對於自己的目標和利益有著明確的追求。和天蠍互動要特別注意禮貌，如果態度過於強硬，讓他們感到冒犯，天蠍會立刻變臉，最好以柔和的方式溝通，才能達到事半功倍的效果。

▍射手男

射手男具有冒險犯難的精神，追求各種新鮮和刺激的體驗，雖然做事率性而為，但不代表他們可以任人宰割，如果對方用強勢手段威脅，最終只會引爆射手怒火，讓對方吃不完兜著走；不過若是和氣溝通，吃軟不吃硬的射手也會釋出善意。