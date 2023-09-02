菜價因為午後雷陣雨影響，已連漲半個月，又遇上海葵颱風預期心理來採購，高麗菜一顆已飆破400元，牛番茄一斤也破百元，小黃瓜也喊漲，市場處表示，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，9月6日到10日將於超市通路釋出平價蔬菜約50.2公噸。

有攤商表示，水葉菜維持高價約每台斤40到45元，但沒有很大的波動，高麗菜則一直很貴，從一個月前每台斤60、70 元，上周來到每台斤95元，小顆約一台斤，將近100元，最漂亮的確實可能賣到ㄧ顆400元。

攤商也說，小黃瓜或絲瓜等瓜類，因為要授粉才能結果，但不停下大雨而影響授粉狀態，造成收成減少，量少而價高，小黃瓜從每台斤50元增加到每台斤65元，黃玉米則從每台斤50元，漲到每台斤80元。

為因應蔬菜價格波動，市場處表示，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫以平穩菜價，9月6日到10日將透過超市通路釋出平價蔬菜約50.2公噸。

市場處表示，菜種包括大陸A菜29元／包、進口高麗菜75元／粒、鮮香菇55元／袋、玉米筍(非基改)28元／盒、絲瓜39元／條、進口馬鈴薯49元／盒、進口洋蔥35元／袋、履歷胡蘿蔔33元／袋，歡迎民眾選購。