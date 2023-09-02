侯友宜今在立委參選人徐巧芯、林國春、市議員秦慧珠、詹為元、台北市黨部主委黃呂錦茹以及多位台北市里長陪同下，前往松山、信義區三間廟宇參拜。 （侯辦提供）

退役少將栗正傑今（2）日透露，韓粉慢慢歸隊，且對於郭台銘祭出「三不政策」，第一就是「不轉傳」，有關郭台銘的訊息不轉傳；第二「不接觸」，只要跟郭台銘有關都不接觸；第三是「不連署」。他認為，黃復興黨部現在很明顯就是支持侯友宜。

退役少將栗正傑今日在中天電視《麥玉潔辣晚報》指出，陸軍官校專修48期今日在台中舉辦入伍45周年慶祝會，會中一致決議通過支持侯友宜競選總統。

栗正傑解讀專修48期決議的涵義，第一是代表韓粉慢慢歸隊，因為韓國瑜是專修40期。這些學長剛開始可能認為侯友宜當初沒有支持韓國瑜，所以心中有些埋怨。但今天聚會代表已經盡釋前嫌，願意共同支持侯友宜。

侯友宜今在立委參選人徐巧芯、林國春、市議員秦慧珠、詹為元、台北市黨部主委黃呂錦茹以及多位台北市里長陪同下，前往松山、信義區三間廟宇參拜。 （侯辦提供）

侯友宜今在立委參選人徐巧芯、林國春、市議員秦慧珠、詹為元、台北市黨部主委黃呂錦茹以及多位台北市里長陪同下，前往松山、信義區三間廟宇參拜。 （侯辦提供）

栗正傑認為，軍人其實蠻團結的，現在看到局勢渾沌，大家都很焦慮，專修48期的決議等於是開創黃復興黨部第一例，相信學長學弟家族親友後續會繼續傳下去。

另外他也透露，黃復興群組對於郭台銘祭出「三不政策」，第一就是「不轉傳」，有關郭台銘的訊息不轉傳；第二「不接觸」，只要跟郭台銘有關都不接觸；第三是「不連署」。他認為，黃復興黨部現在很明顯就是支持侯友宜。