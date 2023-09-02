雲林縣9個身心障礙團體今（2日）在斗六市膨鼠森林公園行銷中秋節產品，包括月餅、手工餅乾、咖啡、蛋黃酥、手工皂等，受原物料上漲影響，雖產品未漲價，今年大宗採購不提供折扣，運費另計。

身心障礙者就業不容易，許多看似簡單的動作，他們必須一再反覆訓練，縣府積極協助團體成立庇護工場，讓他們有機會自立更生。

2日在膨鼠森林公園舉辦的展售會上，圓夢庇護工場展售手工蛋捲、聽語障福利協進會推出雪花餅禮盒、小天使發展協會則有手工餅乾禮盒、聲暉協進會維持推出蛋黃酥與芋頭酥禮盒、金健康庇護農場推出樟湖茶禮盒、身心障礙照護協會今年推新品「媽祖保柚」、華聖啟能發展中心推出中秋皂福禮盒。

縣府社會處表示，「媽祖保柚」是身心障礙照護協會與柚農合作管理的柚子樹所採收的文旦柚，分級、包裝、銷售也都自己來。可上網https://www.yunlinyogo.com.tw/採購。

另外，雲林家扶中心也於2日頒發獎助學金給138位高中職、266位大專生，共頒發540萬元。今年升上大一的家扶學子不乏考上陽明交大、成大、清華等名校。

社團法人雲林縣夜市慈愛會除了為貧困者送終，今年第4年支援100萬元給雲林家扶頒發獎助學金，支應45名大專生的學費，由理事長陳鴻榮代表捐贈。