中天綜合台韓綜《Running Man》本週日(3日)播出這集，節目組為了全昭旻舉辦「2023昭旻的選擇競賽」，因為每次她想和心儀的來賓組隊，其他成員就會以各種方式阻撓破壞，於是節目邀來她的「前曖昧對象」曹世鎬與「有機會曖昧對象」姜勳，光看名單全昭旻就興奮地說：「怎麼突然對我這麼好」，劉在錫看她笑到人中都冒汗，忍不住虧她。整集競賽結束後還設有獎勵，會選出一位來賓與一位成員陪全昭旻一起用餐，這讓成員聽了直說「這不是獎勵是懲罰」。

遊戲開始前，製作單位出題讓兩位男來賓回答，接著換全昭旻針對問題的答案，選擇哪一個是她喜歡的情境，而其他成員只要猜全昭旻會選什麼答案即可，過程中全昭旻自曝與曹世鎬喜好很像，劉在錫也覺得他們倆超合拍，卻互相沒興趣。全昭旻內心最想跟姜勳同一隊，但最後同隊的卻是曹世鎬，這讓全昭旻超崩潰，完全不能接受，曹世鎬對此也感到無奈：「是依照自己的想法寫，不過怎麼老是選到我」，最後搞到曹世鎬向全昭旻保證，會幫忙湊合她與姜勳順利組隊。

每回任務結束，贏家可以寫下人名或菜單，並放入抽籤筒，最終再由全昭旻抽出，但成員為了能盡快下班，就開始耍小聰明，寫簡單的餐點，不寫需要長時間用餐的食物，哈哈也想推姜勳一把，讓他與全昭旻一起用餐，但姜勳聽到後急忙推辭說「不要」，並解釋剛從國外回來，水土不服沒有辦法吃飯，哈哈聽完大聲告狀，劉在錫也笑他應該是在國外才會水土不服，怎麼會在這時發作。

這集還有久違的撕名牌任務，但規則改為每個人都有三次機會，但每被撕掉一次名牌就會變大，被撕的越多次和全昭旻用餐的機率也越高，全昭旻還拜託金鍾國多撕一下姜勳的名牌，而另一邊的姜勳看到金鍾國走過非常緊張，聽到金鍾國保證不會撕他，他這鬆了一口氣。爆笑不斷的《Running Man》每週日晚間6點在中天綜合台播出。