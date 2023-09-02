去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」，被外界質疑竟可拿到上億元補助款。民進黨立委參選人、台北市議員王世堅都大呼表示，政府穩定蛋價，卻由一家資本額50萬的公司獲補貼，「很離譜」。台北市議員游淑慧也跟著大酸，「王世堅都比民進黨總統參選人賴清德有Guts，一個敢罵，一個連說都不敢說」，並指出綠營硬洗風向的3招套路「偷換概念、找擋箭牌、情緒勒索」，但收購價格是最關鍵的數據，政府應該要公佈、說清楚。

游淑慧今(2日)在臉書發文表示，超思是「超過我們思考能力」，50萬元資本額，一人透天厝公司，可以從巴西進口8814萬顆雞蛋，佔蛋荒期間農委會專案進口量的六成，做了五六億生意。好像當初小吃店進口快篩翻版，只是從前衛福部長陳時中變成農業部長陳吉仲。

游淑慧也直言，民進黨立委參選人王世堅，都在政論節目上說「太離譜」，這次是真心認同世堅議員，不止離譜，而且太敢了。正在參選的立委覺得很離譜，而正在領薪水的立委，卻集體噤聲，如同助紂為虐，領錢不做事；正在選總統的賴清德，對於小英男孩陳吉仲的諸多離譜，也是從來屁也不敢放一個。

游淑慧也指出，民進黨放任硬洗風向，用的也是老套路。第一招叫做偷換概念，「強辯農業部沒有補貼超思，是補助中央畜產會收購。但事實是，中央畜產會向超思收購巴西蛋的價差，就是農業部補貼，不知道拗這個有什麼意思？」

第二招叫找擋箭牌，游淑慧說，「超思的負責人秦語喬受訪說『沒有賺錢、好心幫忙、沒拿補貼』，常說殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做，但農業部現在是要繼當年陳時中之後，再跟我們說一個『愛國殷實商人』的故事？」而信興蛋品負責人涂萬財，也是說只是幫忙，沒拿補助。「實在不懂涂萬財先生的角色是什麼？超思的上下游協力現身說法？還是單純秦家友人幫忙發聲？而說的都是往事與推測。又有什麼代表性？」

游淑慧也點出第三招「情緒勒索，放大絕招」也就是第二招的後手，綠營黨公職民代，側翼粉專名嘴打蛇隨棍上，開始反嗆：「你比養雞大王懂？」、「養雞大王都說話了，你還嘴什麼？」、「那麼好賺，你怎麼不去賺？」

游淑慧也教大家看穿套路，關鍵就是「專案進口的報告，超思蛋成本和收購的紀錄，還有款項的明細拿出來」，何必鋪排這麼多套路？根據關務署的統計資料，與農業粉專lin bay好油的估算，超思進口的巴西雞蛋，平均到關價大概是5.1元，如果加上清關關稅30%，預繳營業稅5%，成本提高到5.1*1.3*1.05=6.98元。「那這些蛋到底以多少價格來收購？請公布資料！收購價涉及進口商的利潤和補貼差額的金額，是讓事情透明化的最關鍵數據。進口蛋跟進口疫苗一樣，採購價格都是機密？陳吉仲和陳時中一樣，死活都要幫誰守密？」當連自己人都看不下去，陳吉仲要自己出來解釋，「養雞大王」也無法幫你回答。