印度外交部今天宣布，總理莫迪將於6日至7日訪問印尼，出席東協-印度峰會及東亞峰會，拉近印度與東南亞國家之間的關係。

印尼目前為東協輪值主席，印度外交部表示，莫迪（Narendra Modi）在印尼總統佐科威（Joko Widodo）的邀請下，將於6日至7日訪問雅加達，出席第20屆東南亞國家協會-印度峰會（ASEAN-India Summit）及第18屆東亞峰會（EAS）。

本屆東協-印度峰會預料將檢視雙方關係的進展，並討論未來合作方向；這也將是東協與印度建立「全面戰略夥伴」關係以來，雙方首次舉行峰會。

印度與東協的正式接觸始於1992年，雙方當時建立「部門對話夥伴」（Sectoral Dialogue Partner）關係，1995年升級為「對話夥伴」關係，2012年雙方成為「戰略夥伴」，去年繼續深化為「全面戰略夥伴」。

今年5月，印度與東協國家首次舉辦「東協-印度海上演習」（AIME）。

另一方面，印度外交部稱，在東亞峰會上，東協10國與8個對話夥伴的領袖們，將就區域及全球性議題交換意見。

東協8個對話夥伴為澳洲、中國、印度、日本、紐西蘭、韓國、俄羅斯與美國。

在東亞峰會舉辦前不久，中國發布新版標準地圖，將台灣、南海諸島，以及中印存在領土爭議的地區納入疆域，使得中國與部分東協國家、印度的關係再次陷入緊繃。（編輯：陳惠珍）1120902