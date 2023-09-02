GUNNAR HENDERSON IS UNREAL pic.twitter.com/w7vmaaS124 — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) September 2, 2023

響尾蛇台裔混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）可能對游擊手的守備已經有陰影，日前遭到紅人迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）的雷射傳球擊倒在本壘前，無緣跑出場內全壘打，2日交手金鶯，游擊手韓德森（Gunnar Henderson）上演背身接球美技，三壘上的卡洛爾趁機起跑衝向本壘，卻再次被拒絕於得分大門口外。

事發在4局下半，1出局後卡洛爾、莫雷諾（Gabriel Moreno）接連敲安，卡洛爾站上三壘，接著阿邁德（Nick Ahmed）敲出看似將落在三不管地帶的左外野飛球，不過韓德森順利抵達現場，而且是以背對方式將球接殺，身為大聯盟飛毛腿之一的卡洛爾認為距離已足，準備展現速度優勢攻回本壘。

卡洛爾的速度來到每秒31.1英呎（約9.5公尺），而狂奔106英呎（約32公尺）的韓德森仍保持專注力，他以90.2英哩（約145公里）的時速將球傳回本壘，球經過了幾個彈跳後，準確到達金鶯捕手羅許曼（Adley Rutschman）的手套，將卡洛爾刺殺在本壘之前，金鶯以雙殺守備化解攻勢。

卡洛爾、韓德森和迪拉克魯茲皆有機會角逐本賽季年度新人王，尤其韓德森（美聯）和卡洛爾（國聯）更是各霸一方。韓德森的美技雖然幫助金鶯避免失分危機，不過打線受制於響尾蛇先發投手戴維斯（Zach Davies）6局失1分好投，最終以2比4敗北。