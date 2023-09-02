台南1名56歲王姓男子2021年透過Facebook認識1名國中少女，竟約少女至某國小見面，並在司令台後方猥褻強制性交，事後向少女下跪道歉，被附近老師發現察覺有異報警，法院依對少年犯強制性交罪，判刑4年6月。可上訴。

判決書指出，王姓男子2021年透過Facebook認識1名女網友，2人互加LINE聯絡約見面後得知女網友是國中生，10月6日17時許王男約少女至國小見面，基於成年人對少年強制性交之犯意，於17時34分許，趁與少女步行經過司令台時，由後方環抱並強行推往司令台後方，在司令台後指侵少女並襲胸，少女因過度驚嚇無法反抗，王男強制性交得逞。少女趁王男滿足私慾放開後才逃離現場。

2天後王男約少女於同地點見面，手持一紙袋向少女下跪道歉，被經過的幼兒園老師發現，向前查看並詢問發生何事，王男擔心東窗事發，騎乘機車離去。老師察覺有異向警方報案，因而查悉上情。

警方偵查時，王男多次否認碰觸少女胸部、下體等隱私部位，直到警方提出影片後，才辯稱有環抱少女不慎碰觸胸部；也否認曾向少女下跪道歉，於法院審理時又坦承，被告隨時間之更易、證據之提出不斷變更其說詞，其空言否認犯行，實難採信。

法院審酌，被告年逾56歲之成年人，竟透過網路結識甫滿14歲之少女，進而利用少女年幼無知，相約見面後，對其為強制性交行為，所為嚴重侵害少女之性自主決定權及身體控制權，戕害少女身心健康發展，破壞少女對於人際關係之信賴，雖其行為手段尚非暴力，然被告犯後一再更易自身說詞，意圖脫罪，顯見毫無悔意，犯後態度不佳；依對少年犯強制性交罪，判刑4年6月。可上訴。

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