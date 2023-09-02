暑假最後壓軸的美食派對「高雄奶茶節」2日在鹽埕區大勇路熱鬧登場，雖然海葵颱風逐漸逼近台灣，但仍有大批遊客湧入奶茶節現場，現場人山人海。（洪浩軒攝）

暑假最後壓軸的美食派對「高雄奶茶節」2日在鹽埕區大勇路熱鬧登場。（洪浩軒攝）

暑假最後壓軸的美食派對「高雄奶茶節」2日在鹽埕區大勇路熱鬧登場，現場40家奶茶店家同場較勁，聯合45家美食餐車，共計85家攤商共襄盛舉，雖然海葵颱風逐漸逼近台灣，但仍有大批遊客湧入奶茶節現場，現場人山人海。由於海葵颱風來襲，基於民眾安全考量，高市府觀光局宣布，奶茶節第2天活動取消。

高市府祕書長郭添貴也特別到場擔任一日店長，現場示範手搖珍珠奶茶，他表示，根據財政部統計，今年上半年全國手搖飲店家數及銷售額，高雄市雙雙居冠，可見高雄茶飲實力強大。而高雄鹽埕更有享譽全台的「奶茶一條街」新樂街，短短550公尺即有超過10家奶茶店，極具代表性，希望藉由奶茶節將人潮帶入鹽埕商圈，帶動當地觀光產業發展。

高市府觀光局長高閔琳表示，首次舉辦的高雄奶茶節開幕短短1小時就衝破萬人湧入，預估活動結束至少可達4萬人次以上；今年大港閱冰、鹽酥雞暨國際炸物嘉年華、高雄奶茶節等3檔活動合計超過17萬人次參與。因海葵颱風來襲，考量民眾安全、全民需共同整備防颱，奶茶節第2天活動決定取消，請大家務必把握時間，前來體驗各式特色奶茶。