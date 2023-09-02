徐佳瑩今為KKBOX風雲榜獻唱。（羅永銘攝）

第18屆KKBOX風雲榜頒獎典禮今（2日）在高雄巨蛋舉行，21組歌手不畏颱風來襲，卡司遍及亞洲樂壇，輪翻獻唱嗨炸上萬觀眾，打造無冷場的視聽饗宴。即將攻蛋的徐佳瑩、林宥嘉、韋禮安、MC HotDog熱狗、宇宙人等歌手，今搶先同場互尬人氣。 徐佳瑩受訪對於首次嘗試唱韓文歌，表示：「感謝這次演出機會，讓我鼓起勇氣想嘗試做一些從沒做過的事。」

徐佳瑩（LaLa）暌違9年降臨KKBOX風雲榜，這次打頭陣給足驚喜，除了帶來自己的〈雛形〉等歌，還演繹動力火車〈我很好騙〉，並無預警放送彩蛋，上一秒深情詮釋抒情歌的她，瞬間變身「韓流系」歌后，熱舞嗨唱韓國女團NEW JEANS的〈ditto〉，全場頓時嗨翻。

她為此次挑戰事前花不少時間準備，回想在家裡練唱〈我很好騙〉時兒女反應，笑說：「我一直唱一直唱，小孩就說『媽媽妳不要唱了』，可能是很少看到我這麼猙獰的臉。」她透露10幾年前剛出道曾被詐騙6萬，「接到電話，對方就叫我去提款機操作，是我那時候唯一的積蓄」，事後回想覺得有點丟臉。

她自爆是鼠媽不是虎媽，小孩都喜歡她唱兒歌時萌萌可愛模樣；至於會不會生第三胎，還是打算「封肚」？她笑回：「這很奇怪，因為我沒說過開肚啊！就順其自然。」她將於11月再度攻蛋，今演出後即將進入閉關狀態，「我最近在生活中最勇敢的事就是選唱這些曲目，對我來說都是無比勇敢的決定，因為我真的不知道能不能唱得好，好像回到要比賽時候的感覺，有一點點冒險性在裡面，這應該就是我近期最勇敢的事」，不排斥攻蛋時挑戰唱跳。