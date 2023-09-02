國民黨總統參選人侯友宜日前提出「80歲以上長者、70至79歲患有癌症二期以上長者取消巴氏量表，可直接申請看護看護移工」政見，行政院長陳建仁則宣布，放寬家庭看護移工的申請門檻。前立委郭正亮表示，侯友宜這政策，真的打到很多人的心，符合我們社會的需求，這是會立刻得分的政見。

郭正亮今(2日)在《新聞大白話》政論節目中表示，侯友宜對巴氏量表的提議，有打到老百姓的心，因為需求量實在太高了。衛福部長薛瑞元和民進黨立委紛紛跟進，因為他們知道這個會有分數。郭正亮說他自己在立法院那麼久， 很多立委都反映過這個議題，可是衛福部、勞動部不能整合成一個意向，因為勞動部對外勞不樂見太多，這顯然會增加外勞的名額，反正就是會有反對的意見。衛福部卻沒有拿出該有的擔當， 這本來就是該做的。

郭正亮接著指出，侯友宜還比較客氣，他只講到80歲。70歲到80歲則是要有癌症，事實上，70歲到80歲還是有很多非癌症， 可是很嚴重的狀況，但巴氏量表卻都不會過，因為巴氏量表一定要60分以下，這是最起碼的，可是60分以下已經很嚴重了。

郭正亮甚至認為，巴氏量表連表格都有點脫離台灣的現實，受到最大傷害的是，就業已經有相當成就的婦女。很多婦女被迫辭掉工作，來照顧70歲以上的父母，因而造成困擾。所以侯友宜的提議真的打到很多人的心，符合我們社會的需求，這也是會立刻得分的政見，以前衛福部為什麼拿不出這個魄力？