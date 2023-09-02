周興哲日前以「Odyssey旅程世界巡演」奪下美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類鉑金獎。（星空飛騰提供）

周興哲上月迎來愛女誕生，帶著「生子後」的好運氣，日前在上海「東方風雲榜」奪下「港台地區最佳創作歌手獎」，隨後更以「Odyssey旅程世界巡迴演唱會」榮獲有「設計奧斯卡」之稱的美國IAA協會「2023 MUSE AWARD」娛樂類的鉑金獎。

在得獎名單中，只見與周興哲一同獲得此殊榮的是葛萊美天王「一世代」哈利史泰爾斯的「Love on Tour」巡演，成績亮眼，周興哲興奮說：「很開心、很榮幸，謝謝評審給了我們這份獎項的最高殊榮，這是大家一起達成的榮耀，是每一位演唱會的工作人員努力一起得到的，更謝謝我的粉絲，我會努力創作更多更好的舞台跟演唱會給大家看。」

演唱會主辦方、周興哲所屬「星空飛騰國際娛樂」CEO羅維君則開心說，周興哲每個星空製作的秀，成本一向不是最大的考量，「以周興哲的創作作品能在舞台上，以最美好的形式呈現、能感動粉絲和觀眾為最主要出發點。」

周興哲近日工作滿檔，日前剛從上海返台，也因颱風逼近東南沿海，特地提早1天赴澳門，返家後只停留12小時，馬上出門搭機，他說，在飛機上時有碰上不穩定的氣流，雖然已有心理準備，但遇到一陣搖晃時難免心驚膽跳，也直喊，「有點小可怕。」

他原訂2日在澳門的「劇好聽的歌」活動演出，最後因為颱風影響宣布順延1天，他坦言，一聽到活動延後內心很安心，因為第一時間很關心粉絲的安全，其次是團隊和表演的平安，還自虧說，「不知道演唱的時候會不會沒有人來。」