國民黨台中市第8選區立委江啟臣力拚連任，2日上午前往東勢菜市場，熱情攤商致贈粽子預祝高中。（立委江啟臣團隊提供／潘虹恩台中傳真）

國民黨台中市第8選區立委江啟臣2日上午前往東勢菜市場，正式展開首場掃街，尋求鄉親支持。（立委江啟臣團隊提供／潘虹恩台中傳真）

力拚連任！江啟臣首場掃街從這裡出發 攤販祝高「粽」

國民黨台中市第8選區立委江啟臣力拚連任，2日上午前往東勢菜市場，正式展開首場掃街。他表示，選舉將至，但地方服務不會鬆懈，而面對明年初的選戰他也會謹慎以對，相信過往政績就是爭取選民認同的最好實證。

江啟臣2日上午前往東勢菜市場，在台中市議員吳振嘉、前市議員蘇慶雲的陪同下展開第1場正式掃街，獲民眾熱烈支持。一路上「凍蒜」聲四起，也有熱情攤商致贈粽子，祝福他高票當選，還有攤販貼心送上手工熬製的杏仁豆腐慰勞競選團隊，並鼓勵江啟臣勇往直前、高票連任。

江啟臣感謝山城鄉親長久以來的支持，他說，他在豐原山城持續耕耘11年，各項地方建設逐漸上軌道。除了鄉親最關心的東豐快速道路在去年復工、埤豐橋重建工程也在進行中，另有東華國中老舊校舍重建、東勢區客庄特色多功能風雨球場、大甲溪東勢堤防工程陸續完成。

江啟臣指出，他爭取約3800萬元進行東勢客家文化園區第1期改善工程、超過7000萬經費活化東勢林業文化園區；爭取約1.15億進行自來水延管與水利設施改善工程；爭取天災農損現金救助經費超過6億，協助農民加強水土保持與改善農路超過3億經費，都是設法透過實際建設改善山城鄉親的生活環境，讓山城居民過好日子，安居樂業。

江啟臣強調，儘管距離選舉愈來愈近，但他作為現任立法委員，仍然會做好本職工作，不論是地方建設、監督政府、立院問政都不會鬆懈；他是民意與中央政府間最好的橋梁，面對明年初的選戰他會謹慎以對，相信過往政績就是爭取選民認同的最好實證。

吳振嘉也表示，江委員長期在立法院為民喉舌、替台中爭取建設、監督政府，這些成績都有目共睹。今日陪掃街，看到鄉親滿滿的熱情就知道江委員的表現令人滿意，「江啟臣委員就是最好的人選」。