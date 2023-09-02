民眾黨提名總統參選人柯文哲2日下午回到家鄉參加「新竹選哲之友會」成立大會，包括新竹市長高虹安、柯爸、柯媽以及外傳將參選新竹市立委的胞妹柯美蘭都到場支持，柯文哲不改直率口吻，強調治理政府就是不要貪汙就好。

新竹選哲之友會今天下午在華麗風采宴會館舉行，現場湧入大批支持者，除了黨籍市長、民代之外，包括前新竹縣長范振宗、前新竹縣議長張碧琴都出席。

柯文哲說，現在他看到的政府狀況是派系的利益大於政黨的利益，政黨的利益又大於國家的利益，因此他常說，新潮流沒倒，台灣不會好啦。

他指出，以他當8年台北市長的經驗，其實政治很簡單，就是3個原則，對的去做、不對的不要做、認真做，這樣就講完了，就這麼簡單。但現在的政府是不對的去做、不對的一直做、然很懶惰。

柯文哲表示，我們希望台灣是怎樣的國家？答案是正常的國家。要怎樣成為正常的國家其實很簡單，就是5點而已，包括政治是可信的、司法是公平的、法律是要尊守的、公務員是服務老百姓的、監獄是關有罪的人的，這樣就好了。

他說，現場民眾仔細想想花費8400億的前瞻預算，到底有什麼偉大建設可以講得出來，他直接想到的只有新竹市立棒球場而已。而除了8400億的前瞻預算，另外還有8400多億的防疫預算，結果疫苗買成這樣，不知錢跑哪去？加上國防預算1兆，這3條就差不多要2兆6000多億，根本是債留子孫。

柯文哲說，他覺得可奇怪，他當台北市長8年，還了500多億，但鄭文燦當桃園市長，他債務增加1200億，怎麼會這樣？

台灣絕大多數私人公司都是賺錢的，為什麼政府幾乎都在虧錢？其實，只要不貪汙，把國家的錢當作自己的錢用就好，所以不貪汙、認真一點、意識形態不要太多，國家就治理好了，當然如果能夠聰明一點更好。