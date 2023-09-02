韓國影帝劉亞仁今（2023）年初接連爆出涉毒醜聞，甚至遭到上銬逮捕，光是體內毒品就被驗出超過8種，多到令社會大眾譁然。劉亞仁涉毒案仍在調查中，近日卻傳出劉亞仁反省期間還到首爾江南夜店玩樂，引起熱議；不過，劉亞仁經紀公司今（2日）嚴正駁斥，稱他不在首爾，爆料非事實。

綜合韓媒報導，當地知名論壇上出現一則名為「正在接受警方調查的演員劉亞仁跑夜店近況」文章，造成網友熱烈討論，爆料者指出劉亞仁預約江南一間高消費的夜店包廂，還是最貴的那種，並附上劉亞仁來了的照片；許多人見到劉亞仁反省期間跑去嗨玩，紛紛撻伐「吸毒犯還沒坐牢？」、「別想回歸了」、「太誇張了，他還在反省期間吧」。

劉亞仁在夜店嗨玩消息剛發酵，其經紀公司立刻出面駁斥，回應韓媒爆料文大錯特錯，根本不是事實，「劉亞仁沒有去江南知名夜店，他現在並不在首爾」，對於出現這種造謠抹黑文章，感到荒唐又痛心。

在韓國影史中，劉亞仁是第二年輕的青龍影帝，他也在電視劇方面，以《六龍飛天》奪下百想藝術大賞視帝，在戲劇領域成就被認為未來前途無量；豈料，劉亞仁如今深陷涉毒醜聞，還可能面臨牢獄之災，令人不勝唏噓。

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