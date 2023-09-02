中市1所私立高中校車代班司機林男，去年5月間開校車抵終點站，發現18歲女高中生睡過頭，假好意騎機車送她回家，途中露狼性問她「有無性行為」、「如果我要硬上呢？」，還伸鹹豬手摸大腿，女學生驚嚇跳車逃跑，告知好友及老師。經家人報案，林全盤否認，法官依性騷擾罪判3月，得易科罰金。

林男去年5月3日臨時接私立高中校車司機，學生沿途陸續下車，直到晚間6時許抵達終點站時，才發現18歲女高生睡過頭，他提議騎機車載她回家，獲女高生同意。

女高生指控，林途中不但問她：「有無跟男朋友性行為」、「現在社會一夜情很正常」，還大膽嗆：「如果我要硬上呢？」，還趁機伸出左手來回撫摸她大腿約10秒鐘，她趁機車減速時跳下車，反問林：「要幹嘛」；林僅回說，要打電話回報原任司機，已將她送回家了，即離去。

女高生驚嚇跑去找好友訴苦，晚間打電話告知學校導師，案經女學生家人報警，學校也開性平會議處理。

林到案全盤否認性騷，宣稱不認識女高中生，兩人無仇恨及金錢、感情等糾紛。但女高中生指證歷歷；導師也作證，女高中生搭校車常睡過頭，案發後打電話告知時語帶哭腔，慌張、難過及害怕，是同班好友勸她向老師說出實情。

法官認為，女高中生突遭性騷擾，大受打擊很難過及害怕所以才打電話給導師，符合指訴情節，認定林犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《性騷擾防治法》等罪，判刑3個月，得易科罰金。

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