貼心的簡嫚書替好友孫可芳物色婚紗。（粘耿豪攝）

林子閎恢單2年，許願脫單。（粘耿豪攝）

林子閎、簡嫚書今（2）日出席知名雜誌《愛．永續．婚禮體驗日》活動，觀賞環保婚紗禮服秀，林子閎單身2年，許願要快點脫單：「要先有對象才可以結婚，希望自己先有對象，早日遇到有緣分的人。」

林子閎、簡嫚書在拍攝現場零互動，被孫可芳爆料化妝間只有鼻息聲，林子閎笑稱：「因為在戲中一直吵架吵累了，戲外就不想講話。只要有聽到呼吸聲，知道對方還活著就好。」被問到要不要擁抱破冰？簡嫚書秒答：「不行，子閎有很多粉絲，我有老公了。」林子閎一搭一唱：「是我的問題，我有肢體接觸的障礙。」

新戲上檔前夕，傳出孫可芳（小豆）被劉冠廷求婚的好消息，簡嫚書也特地在婚紗秀幫忙孫可芳物色款式，她說：「最近孫可芳小姐宣傳新戲比較忙，我自己主動想來幫她做功課，永續的理念大家逐年都在關注，可以參加這樣概念的婚紗秀很感動，滿多資訊可以提供給她。」林子閎讚賞：「妳真是一個善良的好友。」