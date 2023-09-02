由日本近畿大學的派崔克（Patryk Sofia Lykawka）和東京國立天文台的伊藤孝士（Takashi Ito）共同進行的研究發現，位於太陽系邊緣的古柏帶（Kuiper belt）可能存在一顆類地行星，而且它的大小大約有地球的3倍大，本週一（25）已經在國際權威的天文期刊上發表論文。

據英國《每日郵報》（Daily Mail）1日報導，該日本團隊在《天文期刊》（Astronomical Journal）上發表的論文中表示：「我們預測存在一顆類地行星，這顆原始的行星體有可能存在於遙遠的古柏帶中，因為在早期的太陽系中存在許多這樣的天體。」古柏帶包含數百萬個冰冷的物體，被稱為「海王星外天體」（TNO），因為它們位於海王星之外。

🌍 Japanese astronomers propose an Earth-like planet hiding in the Kuiper Belt, closer to home than Planet Nine. 🌌 #KuiperBelt #PlanetNine #Astronomy #InventeUneRegleDeRugby https://t.co/qliri47gGK — Le Robot Ki Tweet 🤖 (@LeRobotKiTweet) September 1, 2023

人們認為海王星外天體是太陽系形成過程的殘餘物，由岩石、非晶質碳和揮發性冰（如水和甲烷）的混合物組成。日本團隊表示：「海王星外天體的軌道可能表明外太陽系存在一顆尚未發現的行星。這些岩石和冰體是外太陽系行星形成的遺跡。」

團隊注意到，其中一些物體具有「奇特的軌道」暗示著它們受到附近更大物體的重力影響，該帶還有大量傾斜軌道物體，即它們在繞太陽運行時傾斜角度較大。

電腦模擬顯示，這顆假設的KBP行星（意即古柏帶行星）可能是導致上述這些效應的原因。論文寫道：「我們確定，一顆遙遠的類地行星可以解釋遠處古柏帶的3個基本特性。」

「這些特性包括：一個位於海王星引力影響之外，海王星外天體顯著族群，一個具有高傾斜軌道的天體群，以及一些具有奇特軌道的極端天體的存在。」

專家們指出，他們預測柯伊伯帶行星的存在，而不是確認，因為需要更多的研究。他們還強調，他們提出的行星與已經被提出的9號行星（Planet Nine）不同，它比原先被除名的9號行星更加巨大，而且位於更遠的軌道上。