桃園青埔地區近年發展快速，高鐵與航空城計畫使建案林立，移入人口多，學生也激增，導致國中小校舍空間不足，國中更只有1所青埔國中共38班，預估5年後將達60班。為維護就學品質，家長發起連署，盼加速興建青埔國中第4期校舍，並建第2所國中。教育局表示，現以短、中、長期計畫因應，規畫建當地第2所國中。

青埔國中家長會長、青溪里長李詠芳指出，該校112學年學生數達1101人，目前有36班加資源班、普通班共38班，若以近2年青埔學區各國小就讀該校學生比例推估，至117學年度全校班級數將高達60班，現有校舍空間無法滿足教學需求。

李詠芳也說，下學年起，原有普通班教室將不敷使用，屆時勢必要將專科教室改為普通教室，將嚴重影響學生多元學習需求，這問題在青埔從國小到國中都有，少了專科教室，學生相當委屈，因此必須盡速擴建青埔國中第4期校舍，維護學習品質。

青埔地區為市政規畫重中之重，多處重要建設聚集，李詠芳提到，日後勢必增加就業機會，迎來新一波人口移入潮，故在青埔興建第2所國中刻不容緩，目前連署人數已超過1500人。

青埔國中校長鍾雯豐表示，近年持續與教育局討論新建校舍問題，青埔人口增加，家長擔憂若不超前部署，恐會出現學生要轉介至他校的情況，像今年新生數達360人已接近飽和，是否建校舍仍視教育局規畫。

教育局回應，青埔國中先實施總量管制，落實居住事實資格審查，減少越區就讀情形，另今年原借用青園國小7間教室返還後，可稍紓解明後年增班需求。中期計畫則啟動新建教室工程，增建20至30間教室，2至3年內完工因應屆時增班所需。

增設學校部分，教育局說明，將以青埔現有校地新設第2所國中，但目前僅剩國小用地，須經都市計畫變更才能興建，故在都市計畫變更完成及校舍工程完工後，預計118學年後可招生。