馬戲表演。（許逸民攝）

文化部在澎湖馬公封路舉辦「庄頭劇場 藝日限定」，讓道路成為親子的遊戲場。（許逸民攝）

澎湖縣長陳光復在澎澄飯店管理階層陪同下參觀「小澄埕No.168醉後馬戲團」市集。（許逸民攝）

「小澄埕No.168醉後馬戲團」市集踩高蹺的尋夢巨人與民眾拍照互動。（許逸民攝）

文化部主辦「庄頭劇場 藝日限定」文化平權巡演活動第三場，今無畏颱風攪局在離島澎湖展出，由FOCA福爾摩沙馬戲團在馬公市第三漁港卸魚場前海風草原，以《海風馬戲節》為主題，12組表演團隊、超過30場演出，引領觀眾體驗馬戲的魔幻魅力。而當地澎澄飯店也攜手FOCASA打造微醺藝術盛典，齊聚25家在地文創、美食攤，舉辦風格市集。

文化部表示，這是離島的第一場文化平權巡演，集結臺灣優秀馬戲團隊與澎湖在地傑出表演團體，期盼在離島庄頭也能讓鄉親體驗劇院級的演出，可說是澎湖限定、獨一無二的當代馬戲藝術節。

而為了今日這場演出，還從臺灣跨海運來10個貨櫃，以及近130位專業策展團隊、演職人員與技術團隊。團隊並巧思將部分貨櫃創意運用，在漁港旁營造出充滿海洋風味的馬戲藝術意象。

文化部指出，FOCA福爾摩沙馬戲團由馬戲藝術家林智偉成立於2011年，致力用馬戲人精神的「快樂」與「勇氣」讓每個孩子擁有藝術平權，是臺灣首個以「馬戲」登上法國外亞維儂藝術節、英國愛丁堡藝穗節，巡演國際百場以上的TAIWAN TOP馬戲團隊。澎湖場結束後，將於9月16日由布拉瑞揚舞團於臺東縣海濱公園接力，舉辦充滿山海風情的原住民藝術專場。

於今年8月甫獲金級環保標章認證的澎澄飯店，則在飯店旁綠洲公園推出「小澄埕No.168醉後馬戲團」市集，將馬戲高手集結，帶來踩高蹺的尋夢巨人與民眾拍照互動，還有曾登上國際舞台的馬戲高手讓民眾可近距離欣賞馬戲小品，及隱藏版小丑村長，一起互動演出。

澎澄飯店強調，本次活動攤位展架均使用當地海廢浮球回收再製而成，每個攤位重達60公斤，製作過程共減少3205.8公斤的碳排放，現場亦提供環保容器租借使用。