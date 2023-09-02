金曲、金鐘星光主持人陳明珠，人如其名擁有一雙明亮的眼珠，經常被人誇讚眼睛漂亮。她今（2日）受邀出席光學巨擘德國蔡司集團舉辦的「光的循環分享計畫」號召捐贈閒置鏡片公益活動，分享有關近視的糗事，透露曾經重複戴了兩片隱形眼鏡的烏龍趣事，讓她至今回想覺得又糗又好笑。

她透露自己從國中開始近視，雙眼有200度的視差，因為工作關係，需要長時間配戴隱形眼鏡，加上強光照射，讓她飽受乾眼症困擾。不過，她近年來注重眼睛保健，平時也透過食補以及放鬆雙眼的眼球運動，定期視力檢測確保眼睛健康，維持明亮雙眼。

戴隱形眼鏡資歷有15年的她，對於如何配戴隱眼根本是日常反射行為，但沒想到天兵的陳明珠，有次竟然重複戴了兩片隱形眼鏡卻不自覺，直到工作結束後，才發現「天啊！一隻眼睛竟然戴了兩片隱形眼鏡！」，好在眼睛沒有受傷，有驚無險，讓她至今回想都覺得自己太荒謬。