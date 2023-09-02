詐騙手法已經由電話詐欺，走向簡訊連結網路，甚至以電子郵件連結到網路詐欺，刑事局提醒民眾必須經常關注最新詐欺手法，才不致被騙，因此每日透過165LINE推出3則防詐影音，讓民眾識詐反詐。

警方分析當前詐欺最常用的手法，就是利用網路匿名性，以及跨國電信、網路及法規的差異來設定各種陷阱，在面對網路不實廣告訊息上，各國政府多採用法律、自律與他律的三律模式，來進行損害管控，尤其是社群平台在防止網路詐欺上，扮演著第一層重要的角色，除政府部門針對網路平台建立管理制度外，社群媒體更應建立符合自己特色的社群管理規範，並嚴格管理不遵守社群規範的網路匿名使用者，才能有效遏制不實訊息的傳播。

此外，民眾也需注意網路的社群守則並做好個人資訊安全，才能建立多元防詐管道，刑事局特別傳授反詐騙三部曲，供民眾加強防護：

1. 先掛斷電話再回撥：除了不應相信打電話來辦案或催收帳款的陌生來電外，對於可疑電話，均請對方留下電話稍後回撥，並先致電防詐專線165查詢該號碼是否為可疑電話；另可以回撥的電話才有保障，也才能讓警方有效追蹤。

2. 不要點擊連結網址：使用詐欺簡訊或EMAIL夾帶詐欺網址是當前詐欺主流之一，千萬不要貪圖方便，點擊簡訊或電子郵件中的網址，這些網址幾乎都是仿冒的一頁式假網頁或是騙取民眾輸登個人信用卡資料的假連結。

3. 不加入網路名人社群：網路上的假名人社群眾多，尤其是號召加入名人社群的群組，通常都是偽冒名人粉專，利用名人權威聲量，使民眾誤信上鉤後，誘導民眾加入LINE假投資群組進行詐財。

針對各式網路詐騙，刑事局除強力通報下架不實投資、購物廣告及偽冒平台外，也持續進行宣導活動，揭露最新詐欺手法，讓民眾提前知悉最新詐欺趨勢，亦呼籲各公私企業應成立自己的反詐欺業務小組，針對自己客戶權益進行保護，以提高企業反詐防護力與客戶警覺心。