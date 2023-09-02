高齡91歲的約翰．威廉斯表示，他已有30年不曾到日本，這次是為了他的超級好友小澤征爾而來。（(C)大窪道治，2023OMF提供／李欣恬台北傳真）

指揮大師小澤征爾在約翰．威廉斯指揮完畢後，上台對他與觀眾致意。（(C)大窪道治，2023OMF提供／李欣恬台北傳真）

兩位音樂大師的世紀相會！配樂大師約翰．威廉斯今（2）日下午在日本長野縣松本市舉辦的「小澤征爾松本音樂節」，擔任音樂會指揮，一連帶來他所譜寫的膾炙人口電影配樂作品，包括《超人》、《哈利波特》、《星際大戰》等，謝幕時他的摯友、指揮大師小澤征爾驚喜現身，並對觀眾揮手致意，這歷史性的時刻，令現場觀眾情緒沸騰，並深受兩人的友情感動，紛紛起立鼓掌，久久不願散去。

高齡91歲的約翰．威廉斯表示，他已有30年不曾到日本，這次是為了他的超級好友小澤征爾而來，「我一直很想再到日本指揮，這是為了對小澤征爾表達敬意而來，最初是他鼓勵我開始指揮，1980年他任命我在波士頓大眾管弦樂團工作，並且帶給我音樂和藝術上的啟發。」

約翰．威廉斯表示，小澤征爾的影響力十足，可說是精神指標人物，「不只對他的國家，還有全世界都有十足的影響力，他的指揮藝術，我光是在旁邊看，就能學到很多。今天能參與他的音樂節，站在這個舞台上，我覺得很高興。」

「小澤征爾松本音樂節」始於1984年，由小澤征爾與指揮家秋山和慶兩人，為紀念恩師齋藤秀雄，邀集眾多齋藤秀雄子弟兵共組管弦樂團，演出後受到觀眾歡迎，為了延續這樣的音樂活力，隨後成立齋藤紀念管弦樂團，各聲部樂手都是業界好手。

1992年團隊進一步創辦「齋藤紀念音樂祭」，成為世界具指標性的音樂盛事，並在2015年小澤征爾80歲大壽時，改名為「小澤征爾松本音樂節」，每年8、9月在日本長野縣松本市舉行，演出內容包括室內樂、交響樂、歌劇等。

今年特別邀請約翰．威廉斯前來擔任指揮，更是一票難求，現場還有觀眾站在門口舉牌，希望能遇上座位釋出的機會。

由於9月1日正好是小澤征爾的88歲大壽，團隊也在昨日為他慶生，小澤征爾表示，「很感謝大家的慶生，能聽到齋藤紀念管弦樂團和音樂塾成員參與約翰的指揮，可說是難忘的生日，真的很感謝。」

此外，2日的音樂會，約翰．威廉斯是下半場的指揮；上半場由法國指揮家德涅弗（Stephane Deneve）擔任指揮，演出曲目包括《敲響鐘聲！》（Sound the Bells!）、《致敬！（為征爾）》、《遠離家園》、《E.T.》等。

約翰．威廉斯全程都低調且專注地坐在台下聆聽，跟著聽眾一起感受、重返音樂裡的場景，上半場演出結束，約翰．威廉斯也激動地跟著觀眾起立鼓掌，他起身離去時，令現場觀眾驚呼連連，原來指揮家就坐在身旁聽音樂會。

這場特別的音樂會，台灣觀眾也有機會欣賞，9月3日將在台北微風廣場8樓微風影城和高雄衛武營樹洞電影院兩地轉播，台北場次包括15：30與19：00，高雄場僅有19：00一場。