古埃及一具3500年前的婦女木乃伊臟器防腐劑由科學家成功重現。

香水業者常以「永恆」、「亙古」這類詞彙命名產品。最近有科學家「重現」3500年前古埃及貴婦的香氛，這「永恆之香」來自於保存木乃伊的防腐劑，成分包括蜂蠟、樹脂、瀝青、植物油、動物脂肪，再次證明古埃及人的高度智慧，也意味古埃及國際貿易開始年代比現今學界認為的時間點更早。若想先「嗅」為快，得跑一趟丹麥。

古埃及人相信人死後有來生，把往生者製成木乃伊等待復活，因此發展出令後世驚嘆的遺體保存技術。綜合英國《每日郵報》、科技新聞網站《每日科學》（Scitech Daily）報導，科學家從百餘年前出土於埃及勒克索（Luxor）的一具女性木乃伊遺骸提取防腐香膏樣本，重現近3500年前的香氣。研究成果周四（8/31）發表於期刊《科學報導》（Scientific Reports）。

這具木乃伊名叫莎娜奈（Senetnay），生存於西元前1450年左右，她是埃及法老阿蒙霍特普二世（Pharaoh Amenhotep II）嬰兒期的乳母，也是阿蒙霍特普二世重要隨從之一，有「國王裝飾品」稱號，遺體葬在埃及古都底比斯（Thebes，今名勒克索）帝王谷（Valley of Kings），1900年由英國探險家卡特（Howard Carter）發掘，她的器官以4個罐子保存。研究團隊從2個保存肝、肺的罐子採樣香膏，析出6種複雜成分，比同期其他木乃伊香膏更精緻，成分可能包括「舶來品」，代表她生前地位崇高。

If you want to give it a whiff, it'll be part of a museum exhibit soon. https://t.co/OaFXVTAsS2 — KJCT News 8 (@KJCTNews8) September 1, 2023

防腐香膏之中的甜味來自可防細菌滋生的蜂蠟，散發香草味的香豆素（coumarin）存在於肉桂、豌豆等多種植物，松香氣息來自於樹脂。此外還有不太怡人的味道，例如鋪馬路刺鼻的瀝青味，古埃及人用瀝青封住臟器防潮、防蟲。

科學家在臟器罐之一測得一種芳香樹脂，可能是「達瑪」（dammar）樹脂或取自黃連木屬（pistacia）樹木的樹脂。達瑪樹脂提煉自生長於東南亞的龍腦香科（dipterocarp）樹木，若證實是達瑪樹脂，代表莎娜奈去世前古埃及已有國際貿易，比學界原本找到的證據早了將近1000年。學者曾在其他古埃及墓穴保存的食物發現黃連木樹脂，封存食物是要讓讓木乃伊來世享用。

主導這項研究的德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute of Geoanthropology）科學家胡珀（Barbara Huber）說，研究展現古埃及人木乃伊製作技術高明，成功重製的遠古香氣有如時光機，讓參觀的人們實際感受古代氣息。科學家在調香師與感知博物館學者的協助之下絞盡腦汁重製的古埃及香氣，即將於丹麥莫斯加德博物館（Moesgaard Museum）展出。