民進黨新北市黨部主委、立委參選人何博文淡大碩士論文爆發抄襲爭議，媒體人黃揚明指出，何博文論文抄的亂七八糟，犯下多個低級錯誤，連國家圖書館的名稱都照抄1993年論文寫的「國立中央圖書館」、就讀淡江大學文獻資料來源卻寫文化大學的圖書室，學倫會一看就會認定是抄襲，且很可能會在立委參選登記、最遲也會在選前公佈結果，屆時民進黨主席賴清德若還全黨瞎挺，就會跟去年前新竹市長林智堅一樣。

黃揚明今(2日)在政論節目《週末大爆卦》表示，何博文不只是抄論文，還抄得亂七八糟，犯下很低級的錯誤，何博文是2004年在淡大大陸所的碩士生，但論文中卻寫文獻資料來源包括「文化大學大陸研究所的圖書室」，因為他抄的就是文化大陸所的學生1993年6月寫的論文，被抄的論文資料蒐集以圖書館為主，包括「國立中央圖書館」，但國圖在1996年就改名為「國家圖書館」，何博文2004年寫的論文卻還是寫「國立中央圖書館」，非常低級，碩士生怎麼可能不知道國圖的名稱，何況當時何博文還是記者，做為記者連查證、抓錯的能力都沒有，你寫甚麼論文，「你在那邊鬼扯，這就是抄襲的鐵證，這兩段完全一模一樣的內容，連研究方法都抄別人，還有甚麼不抄？」

黃揚明表示，何博文的這些錯誤跟前新竹市長林智堅「連錯字都照抄」一樣，連把圖書室名稱從文化改成淡江都沒有，一字不改全不照抄，證明何就是根本不及格的碩士。這種錯誤老師一看就會認定是抄襲，相似度1%也是抄襲，更何況論文中還有很多明顯抄襲處，

黃揚明認為，民進黨輕忽這件事的嚴重程度，大部分大學學倫會的規定是收到檢舉3個月內要做出認定、公佈結果，現在是9月初，立委登記參選是11月20日那一週，很有可能在登記前就有結果，就算淡大拖過登記，選前一定會公佈結果，屆時何博文若被認定抄襲，賴清德還要全黨瞎挺，這起案子就會變成像去年林智堅一樣。黃也嘲笑說，何博文現在回應的模式就很「湧言會」派系，跟綠委王定宇堅稱自己是租房不是外遇一樣，果然是系出同門。