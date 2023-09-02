宜蘭縣政府今天（2日）晚間表示，依據中央氣象局最新風雨預報資料，宜蘭地區未達天然災害停止上班、上課標準，明日正常上班、正常上課。

海葵影響 台東縣明天停止上班上課
海葵颱風進逼 基隆市明日正常上班上課
風雨未達標 新北市宣布明正常上班上課
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