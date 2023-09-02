宜蘭縣 明天正常上班上課 20:302023/09/02 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖／氣象局 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣政府今天（2日）晚間表示，依據中央氣象局最新風雨預報資料，宜蘭地區未達天然災害停止上班、上課標準，明日正常上班、正常上課。 海葵影響 台東縣明天停止上班上課 海葵颱風進逼 基隆市明日正常上班上課 風雨未達標 新北市宣布明正常上班上課 #宜蘭縣 #上班上課 #宜蘭縣政府 #2日 #晚間 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風來襲 林姿妙視察文旦柚果園 14:212023/09/02 生活 海葵颱風威脅宜蘭 林姿妙視察防汛整備 13:242023/09/01 生活 劉嘉玲曬恩愛照 與梁朝偉「黑白配」攻威尼斯領獎 16:152023/09/02 娛樂 星期六也沒有颱風假！ 北北基桃2日正常上班上課 20:042023/09/01 生活 海葵撲台未達標準！ 宜蘭縣明天正常上班上課 21:302023/09/01 生活 宜蘭衛生局臨時人員投資失利起歹念 詐取逾1700萬禮券轉賣遭起訴 15:512023/09/01 社會 不斷更新》台南、高雄放颱風假！9月3日停班停課一覽 18:122023/09/02 生活 中颱海葵恐從恆春半島登陸 墾丁等森林園區預警性休園 09:392023/09/02 生活 海葵預估3日清晨觸陸 國3林邊端這時開放緊急避難停車 19:242023/09/02 生活 海葵明傍晚登台！外圍環流先報到 5縣市入夜大雨特報 19:512023/09/02 生活 開第一槍！ 海葵來勢洶洶 花蓮縣明天停班課 18:112023/09/02 生活 蘇拉颱風攪局 鄧紫棋「高雄演出告吹」受困香港家沒食物 08:482023/09/02 娛樂 名單看這邊！海葵路徑逆轉將登台 新北開放218校緊急停車 17:012023/09/01 生活 苗栗縣客家歌謠 八音暨採茶戲匯演2日登場 16:052023/09/02 寶島 宜蘭chill青年季 羅東文化工場登場 16:232023/09/02 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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