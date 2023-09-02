席格。（美聯社資料照）

本季為傷勢所苦的遊騎兵明星游擊手席格（Corey Seager）找回強打本色，至今仍維持著高打擊率，2日先發出戰雙城，席格正好補足了規定打席數，正式以打擊率3成45空降美聯打擊王。

席格季初展現火熱的打擊手感，但陸續遭逢大腿拉傷、右手拇指扭傷，頻繁進出傷兵名單，因此退出各項排行榜的競爭。不過自8月初二度從傷兵名單回歸後，席格打出3成33打擊率、11轟和1.117攻擊指數，高昂的攻擊狀態沒有消失。

2日席格擔任第二棒游擊手，4次攻擊機會敲出1支全壘打，完成本季第26轟，打席數415正好符合規定，坐上美聯打擊王寶座，甚至逼近國聯打擊榜第一、原被認為有機會挑戰4成打擊率的馬林魚阿萊斯（Luis Arraez），打擊率3成24的迪亞茲（Yandy Diaz）被擠下，席格呈現獨走趨勢。

大谷翔平封印投球技能後，持續累積打擊表現，美聯全壘打王寶座已經穩固，打點數只落後塔克（Kyle Tucker）3分，而對大谷而言較為辛苦的打擊王之爭，又多另一勁敵席格加入，大谷翔平爭奪三冠王的難度增高。席格自6月11日完成5支5瘋狂演出後，本季打擊率就未曾掉到3成4以下。