內湖分局與Fubon Angels一起直播宣導反詐騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

Fubon Angels體驗電擊槍等操作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市警內湖分局因應網路詐騙層出不窮，犯罪年齡層越來越年輕，為了防範青少年誤入歧途，特別與直播平台浪LIVE合作，攜手富邦育樂專屬啦啦隊Fubon Angels的潔米、丹丹、奶昔等3位女孩一起直播。

節目中不只讓Fubon Angels體驗酒測及體驗電擊槍操作之外，分局長涂國卿親自上陣深談網路詐騙，除了投資詐騙詐術推陳出新之外，假愛情交友詐騙也占高比例，一談到「愛情詐騙」直播間瞬間活絡起來，Fubon Angels也分享自己曾遇過的詐騙經驗，回想起來仍心有餘悸。粉絲甚至被分局長圈粉，節目尾聲要求贈送簽名照，讓涂國卿直搖頭：「還是給富邦女孩的就好。」

談到「詐騙」直播間立刻火熱起來，因為大部分的人不是周邊有親友遭騙，就是自己曾經有過切身之痛。Fubon Angels女孩們分享之前曾經收到單身聯誼的來電，差點信以為真，呼籲粉絲網路世界千萬不要輕易上當受騙。

涂國卿指出，詐騙案例猖獗手法推陳出新，遇到任何電話或訊息涉及到匯款、金融帳戶轉出，務必把握三原則「冷靜、求證、報警」，民眾可以直接撥打24小時全年無休的165反詐騙專線諮詢，以免財產損失。

除了宣導反詐議題，內湖分局請出教官教導Fubon Angels女孩自我防身之道，Fubon Angels女孩也體驗酒測儀器，坦言即便沒喝酒，看到酒測儀器的時候，仍然會止不住緊張感；她們好奇，冬天時必然少不了大啖薑母鴨、燒酒雞，員警直言，這些食物都含有較高酒精濃度，建議餐後應搭車回家，呼籲民眾不要酒後上路，以身試法。