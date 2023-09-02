大陸官方微信公眾號「廉潔上海」2日通報，據上海市閔行區紀委監委消息，上海醫藥集團股份有限公司前副總裁、上海上柯醫藥有限公司前董事長潘德青，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市閔行區紀委監委紀律審查和監察調查。此外，西安市第一醫院兩醫生收受醫藥代表紅包現金視訊流出，收下後淡定數錢，已遭停職調查。

上海上柯醫藥有限公司總經理李平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市閔行區紀委監委紀律審查和監察調查。

上海上藥第一生化藥業有限公司前總經理陳彬華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市閔行區紀委監委紀律審查和監察調查。

上海上藥第一生化藥業有限公司前副總經理黃臻輝涉嫌嚴重違法，目前正接受上海市閔行區監察委員會監察調查。

大陸央視報導，陝西省衛健委發布消息，進入為期一年的醫藥領域腐敗問題集中整治期，並公開了舉報平台和管道。有一拍攝於2021年的視訊顯示，西安市第一醫院兩名醫生收受醫藥代表紅包。經核實，視訊中醫生的確為西安市第一醫院醫生，醫院導醫根據視訊截圖照片直接報出了兩位醫生的名字。

西安市第一醫院醫務科和宣傳科相關負責人第一時間表示，未發現該院存在醫療領域腐敗問題。

經與西安市第一醫院初步核實，網傳視訊中的兩名醫生，確為西安市第一醫院相關科室醫生及負責人，目前，兩人因違紀問題已被停職調查。

據瞭解，西安市第一醫院隸屬於西安市衛生健康委員會，是一所集醫療、教學、科研、急救等為一體的三級甲等綜合醫院，醫院現有員工1900餘人。

總台記者已分赴西安市第一醫院和西安市衛健委瞭解相關調查情況及監管措施。