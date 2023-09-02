台灣民意基金會公布「台灣獨立」或「兩岸統一」最新支持度，民調顯示，台灣人有48.9%期盼未來走向台灣獨立，11.8%期盼兩岸統一，26.9%未來仍維持現狀。前立委郭正亮質疑「這個民調很有問題」，題目中僅問說台灣獨立、兩岸統一，沒有提到「維持現狀」。台灣民意基金會董事長游盈隆反擊，郭正亮不能假裝什麼都懂，若未來膽敢繼續汚衊，將對郭採取司法行動，郭正亮今（2）日則做出回應。

台灣民意基金會昨（1）日公布「台灣獨立」或「兩岸統一」最新支持度，民調顯示，台灣人有48.9%期盼未來走向台灣獨立，11.8%期盼兩岸統一，26.9%未來仍維持現狀，12.3%沒意見、不知道、拒答。

前立委郭正亮昨日在政論節目《新聞大白話》質疑，「這個民調很有問題」，題目中僅問說台灣獨立、兩岸統一，但沒有提到台灣社會的主流聲音之一是「維持現狀」，該份民調是用「統獨二分法」逼受訪者表態。

台灣民意基金會董事長游盈隆反擊，郭正亮不能假裝什麼都懂，題目設計有專業考量，不是郭正亮這種沒參與過經驗研究的門外漢所能理解，「若郭正亮未來膽敢繼續汚衊、中傷、毀謗我本人或台灣民意基金會，我將毫不猶豫地對他採取司法行動，將其繩之以法」。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮今（2）日在中天電視《麥玉潔辣晚報》回應指出，台大政大早期的民調確實是這樣問，民進黨台獨黨綱是1991年通過，所以早期想要了解台灣民眾有多少人支持獨立，真的就是這樣問。

郭正亮提到，演變到後來，越來越多總統候選人都主張維持現狀，馬英九2008就主張維持現狀，蔡英文更明顯。後來政大選研中心就三個選項都問，後來陸委會就採取政大的發問方式，因為馬英九、蔡英文都公開主張維持現狀，所以不能不把「維持現狀」當作老百姓的選擇，美麗島民調也跟政大是同一模式。

郭正亮直言，長期以來「維持現狀」都超過50％，結果這個（台灣民意基金會）做出來只有26.9％，「不覺得這有點怪？」問卷的工作人員口說題目，口說題目時就沒有「維持現狀」的選項，問卷選的時候有「維持現狀」沒有錯，可是問問題的人並沒有把它講出來，所以會降低它的比重。

郭正亮披露，這份民調和他所看到的美麗島民調、政大民調或是陸委會民調，結果完全不一樣，那三份民調「維持現狀」都超過50％。如果賴清德真的相信這份民調（台灣民意基金會），那賴何必去修正？賴清德不是一天到晚說他沒有台獨計劃、沒有台獨路徑，顯然就是知道台灣民意主流就是維持現狀！

郭正亮回應，「我事實上也沒有直接批評他怎樣，我只是說，這樣問就會引起偏差的結果」，他就很不高興，說繼續這樣就提告，「這太嚴重了！」這事實上只是學術界有關這個問題的方法論。郭說，游老師以前那樣問沒有錯，大概有將近10年是這樣問的，這沒有錯，可是後來這樣問就越來越少，尤其是在馬英九和蔡英文之後。