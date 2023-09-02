為響應公益並鼓勵民眾踴躍捐血，北市警松山分局與均晟資產管理有限公司辦理愛心捐血活動，員警除挽袖捐出熱血，同時也向現場捐血民眾進行識詐及交通安全宣導，以提升民眾自我防護能力。
松山分局分析，今年1至8月受理詐欺案件以「假投資」最多，「假網拍」次之，「解除分期付款」第三。此外，「假廣告」與去年同期相較，增加800％最多。警方表示，此類手法為被害人在網路見山寨版知名速食店優惠廣告，點入後即進入仿該店的頁面，接著要填入個人資料、信用卡卡號，甚至是簡訊驗證碼（OTP碼）等，信用卡即遭盜刷。
除假廣告外，詐騙集團發送釣魚簡訊，謊稱產品促銷、帳單欠費、快遞包裹等，盜取信用卡資料，松山分局提醒，不要點擊網址填資料，若被盜刷，致電銀行申請止付並報案。另提醒學童，過馬路應走行人穿越道，且走動過程不滑手機，以提高注意力，確保安全，謹記「車輛慢看停，行人安全行」。
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