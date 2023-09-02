2024總統大選，藍白是否合作備受關注。民眾黨副秘書長許甫今（2日）透露一份內參民調，民進黨參選人賴清德跌至約28趴多，民眾黨參選人柯文哲23.9%居第二名，賴、柯差距不到5個百分點，國民黨參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘約為11至12%。前立委郭正亮表示，根據民眾黨的內參民調，柯文哲排第二，怎會願意當侯友宜的副手。因此他認為，侯友宜如果要和柯文哲見面，應該會在10月，那時侯友宜的民調應還會往上走。

郭正亮今(2日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，侯友宜9月22日訪美回來，如果要和柯文哲見面，應該會是10月。侯友宜的民調應還會往上走，若要跟人家整合，當然是要在民調最高的時候。

郭正亮表示，民眾黨的內參民調，柯文哲可能還認為他遙遙領先，現在排第二；而其他的媒體民調，有的民調也是柯文哲領先。所以在這種情況之下，柯文哲怎麼可能會願意當他的副手。而國民黨有38席很大的立委群體，就會認為至少第一次的整合，應該以侯友宜為正。可是這種觀點，如果侯友宜的民調，沒有明顯跟柯文哲差不多，他認為，民眾黨不會接受。