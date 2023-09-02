在抖音擁有400萬粉絲的大陸網紅「小羊沒煩惱_」，近日爆出讓男友戴綠帽，讓他憤而曝光性愛影片，對此，「小羊沒煩惱_」嚴正聲明，網路上傳的都是不實消息，已侵害她的名譽，「勿信謠、勿傳謠，堅決抵制謠言」。

近日，網路流傳「小羊沒煩惱_」男友抓到她出軌，還曝光事後攤牌對話和兩段性愛影片，女方認有和一名男子睡覺但沒發生性行為，並求饒希望男方不要將此事曝光，不過男友仍將事情揭露，還表示她當晚是收費性交易。

而對話和照片在網路瘋傳，對此，「小羊沒煩惱_」今（2日）在抖音發聲明，表示「小羊沒煩惱8秒視頻」等相關話題均為不實消息，視頻和相關對話是偽造的，而造謠者已公開道歉。

「小羊沒煩惱_」發聲明駁斥謠言。（圖／取自「小羊沒煩惱_」抖音）

聲明也提到，「請虛假訊息的發布者、傳播者立刻停止侵權行為，刪除虛假不實信息」，並表示已取證委託律師，向公安機關報案，呼籲大眾勿信謠、勿傳謠，否則將依法追責。

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