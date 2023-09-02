陸綜《披荊斬棘》上週開播後話題不斷，昨（1）、今（2）日連兩天是第一次公演舞台，30多位男星分組合作擦出火花，但最終有2人淘汰，分別是男神許紹洋和《步步驚心》八爺鄭嘉穎；許紹洋遭淘汰後透露自己為節目準備3個月，還瘦回23年前帥氣模樣，他在人氣排名卻只拿到45票，讓粉絲簡直氣炸了。

《披荊斬棘》今日播出第一次公演結果，並得依照人氣排名決定誰會被淘汰；人氣投票中前五名分別是王耀慶、林志穎、馬伯騫、信和胡彥斌，而許多網友童年的男神許紹洋竟是最後一名，在1000名現場觀眾中只拿到45票，他也和倒數第二名的鄭嘉穎成為第一次淘汰人選。

許紹洋在《披荊斬棘》一公遭淘汰，現場1000名觀眾他僅拿45票位居最後一名，令粉絲都很訝異。（圖／摘自微博）

許紹洋對於被淘汰也感慨地說，原本預料自己至少能留到第三次公演，沒想到這麼快就離開節目，既驚訝又遺憾，「我還能突破很多事情，可能就……一切都是最好的安排吧」；但廣大粉絲都很不捨，認為他可是許多人童年的男神，第一次就淘汰太誇張，「他明明表現得比其他人好，不敢相信」、「為什麼是許紹洋…好想再看他表演耶」、「從小就好喜歡他，可惜了」。

事後許紹洋也在微博回憶參加《披荊斬棘》的心得，他表示自己為了呈現好的舞台畫面，賽前3個月就開始控制飲食和健身，開始錄影時已經瘦到23年前剛出道的狀態；雖然結果不如預期，但許紹洋仍肯定這段時間的努力，希望沒有辜負一路支持自己的粉絲。